Москва10 сен Вести.Дальневосточные инженеры разработали собственные дроны-перехватчики, которые в скором времени пройдут испытания. Об этом зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По словам вице-премьера, новые беспилотники будут использоваться не только для ведения боевых действий, но и для защиты объектов на территории России.

Дроны у нас тоже есть, хорошие такие. Например, дроны-перехватчики, которые мы сейчас вытащим, на испытания посмотрим, но пока отзывы о них очень хорошие. И мы будем использовать их не только для боевых действий, но и для того, чтобы защищать объекты, защищать нашу страну сообщил он

Ранее сообщалось, что на Сахалине будут производить по пять тысяч беспилотников в месяц для нужд специальной военной операции.