Трутнев: в ДФО будут применять опыт Крыма по защите объектов от вражеских атак

Трутнев: на Дальнем Востоке будут применять опыт Крыма по защите объектов Трутнев: в ДФО будут применять опыт Крыма по защите объектов от вражеских атак

Москва15 авг Вести.На Дальнем Востоке будут применять опыт Крыма по защите объектов от вражеских атак. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки на полуостров.

Визит состоялся с целью изучения опыта защиты объектов инфраструктуры и стратегических предприятий.

Участники поездки ознакомились с принципами защиты территории, тактикой и технологией работы мобильных огневых групп (МОГ), посетили центры управления противовоздушной обороны (ПВО). Также была возможность просмотреть наработки по отражению воздушных атак, патрулированию территорий, созданию пассивной защиты от БПЛА, включая развертывание комплексов энергонезависимых инженерных и физических барьеров, которые останавливают дроны или гасят силу их взрыва без применения электроники и радиосигналов.

Мы должны приложить все усилия, чтобы защитить важные инфраструктурные объекты, предприятия и, самое главное, обеспечить сохранность здоровья и жизни людей. У крымских властей накоплен большой опыт по защите территории и отражению вражеских атак. Мы будем применять эти навыки и умения на дальневосточных территориях приводятся слова Трутнева в материале, опубликованном на сайте правительства России

В поездке также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента в ДФО Роман Алисенов, губернаторы Хабаровского края – Дмитрий Демешин, Магаданской области – Сергей Носов, Амурской области – Василий Орлов.