Названы регионы РФ, где будет востребована доставка лекарств при помощи дронов Глава САП Рогозин: на Дальнем Востоке и в Арктике будут востребованы меддроны

Москва8 ноя Вести.Доставка медицинских грузов при помощи беспилотников будет особенно востребована в Зауралье, Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Союза авиапроизводителей (САП) России Алексей Рогозин.

По его словам, на этих территориях дроны помогут с доставкой лекарств в сложных погодных условиях и при низких температурах.

Мне кажется, все наше Зауралье, Дальний Восток, Арктика – это как раз те регионы, где подобная задача по доставке медицинских грузов беспилотниками будет активно востребована. Уверен, что многие жители этих регионов уже очень быстро смогут ощутить пользу от появления в том числе такого типа техники сообщил Рогозин

В первую очередь, речь идет про удаленные населенные пункты с малым количеством жителей, уточнил он.

Там, где такая доставка, может быть, осуществляться должна достаточно редко, но именно эта редкость и устанавливает ту востребованность, которая сегодня будет проявлена вживую этими беспилотниками. То есть мы понимаем, что именно в таких удаленных маленьких населенных пунктах доставка грузов является критической задачей, от которой зависит и здоровье, и даже жизнь людей подчеркнул Рогозин

30 ноября в России вступит в силу ГОСТ на доставку медицинских грузов беспилотной авиацией. Новый стандарт распространяется на эксплуатантов беспилотных авиационных систем, которые доставляют медицинские грузы, а также на оборудование и процессы, задействованные в транспортировке. Стандарт предусматривает требования к соблюдению температурного режима, обязательную дезинфекцию грузовых отсеков и необходимость квалификации и валидации термоконтейнеров, а также систем мониторинга.