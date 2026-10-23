В Госдуме призвали быстрее включить управление дронами в ГТО по всей РФ ТАСС: в ГД призвали ускорить включение управления дронами в перечень ГТО

Москва23 окт Вести.Управление дронами нужно быстрее включить в программу ГТО по всей России, чтобы массово знакомить детей с новыми технологиями. Об этом агентству ТАСС заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Управление беспилотниками - это концентрация, точность, мгновенная реакция и техническое мышление.(…). Включение пилотирования дронов в комплекс ГТО - это возможность познакомить молодежь с высокими технологиями через спорт сказал депутат

Изначально проект запустили в Московской области, потом соглашение подписали и в Татарстане. Позже министерство спорта России сообщило, что в качестве пилотных регионов также определены Красноярский край, Чеченская Республика, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Смоленская область.

Ранее стало известно, что с 1 сентября будет упрощен допуск к сдаче ГТО. Как уточнил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, внимания к здоровью детей не станет меньше, просто система будет более гибкой.