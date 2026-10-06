В Госдуме призвали присвоить госномера частным электросамокатам Депутат: присвоение госномеров частным самокатам повысит безопасность на дорогах

Москва6 окт Вести.Регистрация частных электросамокатов и присвоение им государственных номеров будет способствовать повышению безопасности на дорогах. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Павел Федяев.

По его словам, данная мера позволит качественно фиксировать нарушения и будет обеспечивать неотвратимость наказания.

Безусловно, чтобы фиксировать нарушения на частных СИМ (средствах индивидуальной мобильности – прим. ред.), нужно решить вопрос регистрации и присвоения госномеров. Такие меры – реальные инструменты повышения безопасности сказал парламентарий ТАСС

Он добавил, что еще одной мерой должно стать обязательное изучение россиянами правил дорожного движения, "начиная с детского сада и школы".

Ранее в Следственном комитете высказались за запрет использования электросамокатов детьми в возрасте до 16 лет. Кроме того, в ведомстве предлагают запретить передвижение на самокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам.