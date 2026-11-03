Мощные электросамокаты могут приравнять к мопедам "Единая Россия" выступила за ужесточение правил для мощных электросамокатов

Москва3 ноя Вести.Партия "Единая Россия" совместно с Минтрансом намерена проработать правила, предусматривающие отнесение электросамокатов мощностью от 250 Вт к категории мопедов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По мнению депутата, владельцы мощных электросамокатов должны нести ответственность наравне с водителями мопедов. В частности, речь идет о соблюдении ПДД, контроле технического состояния транспорта, запрете управления в нетрезвом виде и прохождении освидетельствования.

Электросамокаты и мощные электровелосипеды стали полноценными участниками дорожного движения, но правовое поле долгое время не успевало за реальностью. Речь идет не о запретах ради запретов, а о разумном категорировании приводит слова Федяева пресс-служба партии

Он подчеркнул, что цель изменений – обеспечить безопасность пешеходов и возможность передвигаться по тротуару, не опасаясь столкновений с самокатчиками и курьерами на тяжелых средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Ранее Минтранс предложил приравнять электросамокаты и электровелосипеды мощностью более 250 Вт, но менее 4 кВт к мопедам. Для управления таким транспортом потребуется водительское удостоверение категории М.

Кроме того, Минтранс предложил организовать платную парковку для СИМ. Поправки также запретят доставщикам выезжать на тротуары.