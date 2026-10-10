Москва10 окт Вести.Система контроля за соблюдением правил дорожного движения должна действовать и в отношении частных владельцев электросамокатов. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

Сегодня операторы прокатных самокатов систему контроля за соблюдением правил выстраивают. И, наверное, нужно ориентироваться на то, чтобы такая же система действовала и в отношении частных владельцев самокатов и их управления этими устройствами на улице. За каждым … нарушителем по тротуару не набегаешься … Люди, где-то не зная, где-то из хулиганских соображений … эти правила нарушают. Если мы не создадим систему идентификации средств индивидуальной мобильности … если мы не создадим инфраструктуру, которая позволяет безопасно управлять средствами индивидуальной мобильности, мы будем двигаться по тому же пути, когда растет аварийность и смертность сказал сенатор

Ранее Дитрих заявил, что необходима простая и понятная система получения регистрационных номеров на электросамокаты.