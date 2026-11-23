Москва23 ноя Вести.Обязательная регистрация электросамокатов на портале "Госуслуги" сделает поиск нарушителей через камеры проще. Об этом заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с "Абзацем".

Ранее СМИ сообщили, что в России владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) обяжут регистрироваться через портал "Госуслуги".

По словам эксперта, при регистрации электросамоката на "Госуслугах" нужно будет ввести все свои данные, включая сведения о законности приобретения средства индивидуальной мобильности.

После этого нужно получить регистрационный знак – региональные власти будут решать, в ГИБДД или в МФЦ. Помимо номеров, будут QR-коды, которые будут считываться камерами фотовидеофиксации и мобильными устройствами инспекторов добавил он

Эксперт уточнил, что за игнорирование владельцем самоката постановки на учет будет предусмотрен штраф. Однако, как сказал Хайцеэр, пока нет ясного понимания, как проверять уже купленные самокаты без чеков и как пресекать программную накрутку мощности.

Специалист полагает, что для реального снижения уровня аварийности необходимо обязать владельцев таких СИМ проходить сертификацию и техническое пломбирование электросамокатов.

Ранее Дептранс Москвы предложил ограничить скорость электросамокатов до 25 км/ч.