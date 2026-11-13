Москва13 ноя Вести.Департамент транспорта Москвы участвовал в подготовке изменений в Правила дорожного движения (ПДД) и поделился с Министерством транспорта РФ опытом регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Цель – повысить безопасность и ввести единые правила по всей стране отмечается в публикации столичного Дептранса в мессенджере MAX

Ведомство предлагает, в частности, конструктивно ограничить скорость СИМ до 25 километров в час, разрешить ездить на них в общественных местах строго с 16 лет и парковать только в специально обозначенных местах, запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам и пешеходным зонам.

Как заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов, важно, чтобы развитие сервисов проката и курьерской доставки не создавало дополнительных рисков для жителей.