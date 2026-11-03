В России могут организовать платные парковки для СИМ Минтранс предложил организовать платные парковки для СИМ

Москва3 ноя Вести.Минтранс РФ предлагает в целях борьбы с хаотичной парковкой средств индивидуальной мобильности (СИМ) организовать специально отведенные места, обозначенные знаком или разметкой, пишет "Коммерсант", ссылаясь на подготовленный ведомством текст поправок в ПДД.

Как отмечает издание, разметка может быть выполнена в синем цвете, что будет подразумевать платную парковку для СИМ.

Полномочиями по организации мест, где будет наноситься такая разметка и устанавливаться знаки, а также по установлению правил пользования парковками наделены органы власти субъектов и органы местного самоуправления указали в ведомстве

Кроме того, предлагаемые Минтрансом изменения ПДД подразумевают запрет для курьеров выезжать на тротуары. Работники доставок, как отметили в ведомстве, передвигаются на электросамокатах, а также мощных мопедах, что создает для пешеходов риски серьезно пострадать в случае ДТП.