Курьерам в РФ могут запретить выезжать на тротуары "Коммерсант": в ПДД внесут запрет курьерам выезжать на тротуары

Москва3 ноя Вести.Минтранс подготовил проект поправки в ПДД, в соответствии с которой курьерам могут запретить выезжать на тротуары, пишет "Коммерсант", ссылаясь на текст документа.

Министерство подготовило эту поправку по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отметили в Минтрансе, курьеры передвигаются как на электросамокатах, так и на мощных мопедах, что создает для пешеходов риск серьезно пострадать в случае столкновения. По информации издания, финальный вариант поправки для общественного обсуждения будет опубликован в ближайшее время.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2025 г. Путин поручил МВД, главам городов и регионов урегулировать порядок движения курьеров, использующих средства индивидуальном мобильности.