Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД

С 15 октября московские курьеры должны будут сдать тест на знание ПДД Московские курьеры не смогут доставлять заказы без тестирования на знание ПДД

Москва15 окт Вести.С 15 октября московские курьеры должны будут сдать обязательный тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы, которые устанавливают четкие требования к тому, как именно нужно выполнять доставку. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Чтобы успешно сдать тест, необходимо верно ответить минимум на 80% вопросов отметил Дептранс Москвы в мессенджере МАХ

Как уточняется, тестирование включает вопросы о безопасном вождении, в том числе касающиеся скоростного режима. А также курьер должен знать правила перехода по "зебре": при пересечении проезжей части необходимо сойти с транспортного средства и везти его рядом.

Кроме того, столичных курьеров проверят на знание сервисной этики и правил доставки. Так, опрятный внешний вид станет обязательным требованием для них.

Результат теста будет действовать один год.