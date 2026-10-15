Москва15 октВести.С 15 октября московские курьеры должны будут сдать обязательный тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы, которые устанавливают четкие требования к тому, как именно нужно выполнять доставку. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Чтобы успешно сдать тест, необходимо верно ответить минимум на 80% вопросовотметил Дептранс Москвы в мессенджере МАХ
Как уточняется, тестирование включает вопросы о безопасном вождении, в том числе касающиеся скоростного режима. А также курьер должен знать правила перехода по "зебре": при пересечении проезжей части необходимо сойти с транспортного средства и везти его рядом.
Кроме того, столичных курьеров проверят на знание сервисной этики и правил доставки. Так, опрятный внешний вид станет обязательным требованием для них.
Результат теста будет действовать один год.