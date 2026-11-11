Депутат Кравченко: в РФ приступили к разработке закона о курьерской деятельности

Работу курьеров отрегулируют отдельным законом Депутат Кравченко: в РФ приступили к разработке закона о курьерской деятельности

Москва11 ноя Вести.Партия "Единая Россия" начала разработку федерального закона, регулирующего деятельность курьеров. Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Денис Кравченко.

По его словам, которые приводит РИА Новости, инициатива родилась из необходимости отрегулировать курьерскую деятельность на федеральном уровне.

Мы приступили к разработке федерального закона о курьерской деятельности, готовимся к обсуждениям сказал Кравченко

Замруководителя фракции подчеркнул, что новый закон также будет касаться и роботов-доставщиков. В Москве и ряде других крупных городов России уже начали комплексное регулирование курьерской деятельности на уровне региональной власти.

6 ноября сообщалось, что работодатели в Москве начали предлагать курьерам такую же зарплату, как специалистам с высшим образованием. По данным аналитиков, медианные зарплатные предложения курьерам выросли до 140 тысяч рублей в месяц.