В Госдуме пообещали следить за новыми правилами приема в вузы "Единая Россия" проверит влияние новых правил приема олимпиадников в вузы

Москва28 окт Вести."Единая Россия" будет следить за тем, как предложенные Минобрнауки изменения правил приема олимпиадников и распределения платных мест повлияют на доступность высшего образования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

По его словам, важно сохранить баланс при предоставлении льгот и учесть, что у школьников из отдаленных районов может быть меньше возможностей для дополнительной подготовки.

Партийный комитет намерен собирать обратную связь от абитуриентов, родителей и педагогов и отслеживать влияние новых правил на поступающих.