В ЕР выступили за сохранение нынешних условий для поступления в вузы Единороссы выступили против усложнения ЕГЭ

Москва13 авг Вести.Члены партии "Единая Россия" выступили за сохранение нынешних условий для поступления в вузы. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Депутаты выразили мнение, что процесс сдачи экзаменов должен быть понятным абитуриентам и их родителям.

Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым заявил замруководителя партии в Госдуме Евгений Ревенко

Ранее в Рособрнадзоре аналогично подтвердили, что планов по усложнению ЕГЭ в настоящее время у властей нет.