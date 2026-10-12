Минобрнауки предложило вузам зачислять без экзаменов только победителей олимпиад

В Минобрнауки предложили изменить порядок приема в вузы призеров олимпиад Минобрнауки предложило вузам зачислять без экзаменов только победителей олимпиад

Москва12 окт Вести.Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил внести изменения в порядок приема участников олимпиад в университеты. По его мнению, озвученному на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре, нужно оставить право на поступление без экзаменов только победителям.

Фальков уточнил, что министерство сократило количество вузовских олимпиад с 83 до 60.

В дополнение к этому предлагаем сейчас на общественных слушаниях учитывать только победителей, а не призеров олимпиад, предоставляя победителям право поступления без вступительных испытаний сказал глава Минобрнауки РФ

Фальков подчеркнул, что возможное нововведение не коснется победителей олимпиад прошлых лет.

Ранее в Минобрнауки назвали срок получения образования в вузах по новой системе.