Москва12 октВести.Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил внести изменения в порядок приема участников олимпиад в университеты. По его мнению, озвученному на заседании Совета Федерации по науке, образованию и культуре, нужно оставить право на поступление без экзаменов только победителям.
Фальков уточнил, что министерство сократило количество вузовских олимпиад с 83 до 60.
В дополнение к этому предлагаем сейчас на общественных слушаниях учитывать только победителей, а не призеров олимпиад, предоставляя победителям право поступления без вступительных испытанийсказал глава Минобрнауки РФ
Фальков подчеркнул, что возможное нововведение не коснется победителей олимпиад прошлых лет.
Ранее в Минобрнауки назвали срок получения образования в вузах по новой системе.