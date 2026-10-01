Москва1 окт Вести.Перечень школьных олимпиад, которые давали победителям право на приоритетное зачисление в вузы, сокращен более чем на четверть. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Соответствующий приказ Минобрнауки РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Вчера (в среду) Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2026-2027 учебный год сказала Ямпольская

По ее словам, ряд проблем приемной кампании 2026 года были связаны с большим количеством победителей и призеров множества олимпиад, которые конкурировали за место в вузе с выпускниками, получившими высокие баллы за ЕГЭ. Советник напомнила, что уже выступала за "ревизию" таких олимпиад и сокращение их числа.

Минобрнауки России так и поступило. В соответствии с вновь подписанным приказом количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, их 60. Это не может не радовать добавила она

Ямпольская также отметила, что в будущем следует создать формат учета результатов этих олимпиад при поступлении. Это может быть какое-то количество дополнительных баллов. По ее мнению, это поможет устранить перекос, чтобы "данные мероприятия не подменяли собой сдачу ЕГЭ".