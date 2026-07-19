Москва19 июл Вести.С 1 сентября могут измениться правила проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Такой проект приказа Минпросвещения РФ вынесло на обсуждение. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

В ведомстве предлагают со следующего года отменить автоматический проход для победителей и призеров прошлых лет на все этапы, включая школьный и муниципальный.

С 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им придется начинать свой олимпиадный путь со школьного этапа говорится в документе

Кроме того, участникам соревновательных туров, организатором и членам жюри запретят проносить в помещение телефоны, компьютеры, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы и письменные заметки.