Москва30 окт Вести.Партия "Единая Россия" планирует добиваться справедливого вознаграждения за работу врачей, выступающих в роли профессиональных кураторов молодых специалистов. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, Герой России Людмила Болилая.

Парламентарий напомнила, что с 1 марта 2026 года выпускники и молодые медики обязаны проходить период наставничества под руководством опытных коллег. В связи с этим партия предложила сформировать единые федеральные стандарты, утвердить прозрачный регламент назначения кураторов и закрепить за ними стимулирующие выплаты.

Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача подчеркнула Болилая

По ее оценке, на федеральном уровне до сих пор отсутствует стандартизированный размер подобных надбавок.

Депутат добавила, что партийные структуры продолжат взаимодействовать с профильными ведомствами и проанализируют региональную практику, чтобы выстроить четкие и понятные условия оплаты труда в медучреждениях.

Ранее в "Единой России" предложили ввести выплаты наставникам в медицине.