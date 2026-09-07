Медики в России будут получать зарплату по новой схеме В России разработают новую систему оплаты труда медицинским работникам

Москва7 сен Вести.К концу 2026 года в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников, сообщил "Ведомостям" председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

В соответствии с разрабатываемыми правилами доля оклада должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты – не более оставшихся 50%. Предполагается, что такой подход будет апробирован и внедрен в начале 2027 года сказал Домников

По его словам, сейчас во многих регионах сложилась обратная ситуация: окладная часть не дотягивает до рекомендуемой планки и значительную долю заработка составляют премии.

Ранее сообщалось, что в России есть отрасль, где средняя заработная плата в январе-мае текущего года превысила 900 тысяч рублей - речь идет о морском пастбищном рыбоводстве.