Москва13 сенВести.Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим, предоставив им дополнительные льготы, но без предусмотренных законом для госслужащих ограничений.
В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта Гибатдинов назвал врачей и педагогов настоящей элитой, которая создает будущее страны.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 13 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в соответствии с которыми: статус педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных образовательных и медицинских организаций будет приравнен к статусу государственных гражданских служащихговорится в пояснительной записке к законопроекту
Законопроект парламентарии направят в правительство 14 сентября. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, закрепив особый статус и общественную значимость педагогов.