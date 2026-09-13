РИА: депутаты ГД от КПРФ предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим

Депутаты ГД от КПРФ предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим РИА: депутаты ГД от КПРФ предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим

Москва13 сен Вести.Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим, предоставив им дополнительные льготы, но без предусмотренных законом для госслужащих ограничений.

В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта Гибатдинов назвал врачей и педагогов настоящей элитой, которая создает будущее страны.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 13 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в соответствии с которыми: статус педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных образовательных и медицинских организаций будет приравнен к статусу государственных гражданских служащих говорится в пояснительной записке к законопроекту

Законопроект парламентарии направят в правительство 14 сентября. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, закрепив особый статус и общественную значимость педагогов.