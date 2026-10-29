Москва29 октВести.Роботов-доставщиков необходимо внести в Правила дорожного движения (ПДД), так как их присутствие на улицах может вызывать трудности у автомобилистов. Такого мнения придерживается зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.
По его словам, проблема уже "перезрела", поскольку роботы-доставщики уже стали полноценными участниками дорожного движения.
На мой взгляд, конечно, вписывать роботов в ПДД надо, хотя бы временно, учитывая то, что они уже фактически на наших дорогахсказал эксперт ТАСС
Собеседник агентства, в частности, указал на то, что статус робота как участника движения ниже не прописан, поэтому нет ясности, кто он: беспилотный автомобиль или пешеход. Холодов также привел в пример ряд ситуаций на дорогах, которые могут возникнуть с участием роботов-доставщиков и стать проблемой для автомобилистов.
Ранее сообщалось, что в Москве стала появляться специализированная разметка для роботов-доставщиков. Она представляет собой прямоугольник, на котором робот паркуется в ожидании заказа.