В ОП предложили вписать роботов-доставщиков в ПДД ОП: роботы-доставщики должны быть внесены в ПДД как участники движения

Москва29 окт Вести.Роботов-доставщиков необходимо внести в Правила дорожного движения (ПДД), так как их присутствие на улицах может вызывать трудности у автомобилистов. Такого мнения придерживается зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

По его словам, проблема уже "перезрела", поскольку роботы-доставщики уже стали полноценными участниками дорожного движения.

На мой взгляд, конечно, вписывать роботов в ПДД надо, хотя бы временно, учитывая то, что они уже фактически на наших дорогах сказал эксперт ТАСС

Собеседник агентства, в частности, указал на то, что статус робота как участника движения ниже не прописан, поэтому нет ясности, кто он: беспилотный автомобиль или пешеход. Холодов также привел в пример ряд ситуаций на дорогах, которые могут возникнуть с участием роботов-доставщиков и стать проблемой для автомобилистов.

Ранее сообщалось, что в Москве стала появляться специализированная разметка для роботов-доставщиков. Она представляет собой прямоугольник, на котором робот паркуется в ожидании заказа.