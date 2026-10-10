Москва10 окт Вести.Водительские права для электровелосипедов службы доставки нужно вводить непременно. Об этом ИС "Вести" заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

Если права для частных владельцев можно обсуждать, их необходимость и форматы, то с точки зрения службы доставки, я убежден, и операторы в целом соглашаются с такой позицией, для них нужно права вводить непременно. Это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно. Для людей нужно, наверное, убирать их с тротуара на проезжую часть, наверное, таким же образом, как выдачу водительских удостоверений, скажем, категории M, мопед, регулировать их работу. И я полагаю, что уровень аварийности будет снижаться