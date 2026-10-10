Москва10 октВести.Необходима простая и понятная система получения регистрационных номеров на электросамокаты. Об этом ИС "Вести" заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.
Речь идет о целой системе идентификации. Мы сегодня понимаем, что, в отличие от автомобиля, средства индивидуальной мобильности обезличены. В особенности, когда речь идет о частных средствах индивидуальной мобильности, люди, чувствуя, что никаких особенных препятствий нет, они пользуются ими с различными нарушениями правил, часто даже не понимая, какие правила при этом существуют. Конечно, необходимо, чтобы была достаточно простая и понятная система, при которой человек имеет возможность заявить о том, что у него есть, скажем, электросамокат, получить достаточно просто на него регистрационный номер и дальше пользоваться им с этим самым регистрационным номеромсказал Дитрих
Он добавил, что это поможет выявить нарушения.
Если произошли какие-нибудь нарушения или произошло какое-нибудь ДТП, чтобы система могла на это посмотреть, увидеть. Это и правильная статистика, и правильное регулирование. Каждый должен понимать, что такая ответственность существует, она неизбежна и нужно соблюдать общие правиласказал сенатор
Ранее в правительстве Москвы предложили устанавливать номерные знаки на частных самокатах, как это делается на арендных.