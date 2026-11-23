Личные электросамокаты обяжут регистрировать через "Госуслуги" Владельцев электросамокатов обяжут регистрироваться на "Госуслугах"

Москва23 ноя Вести.По новым правилам дорожного движения россиян обяжут ставить на государственный учет через "Госуслуги" средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты. Как сообщают "Ведомости", полномочия по регистрации владельцев такого транспорта правительство закрепило за МВД.

Об этом на круглом столе "На самокатах — по правилам" в рамках "Транспортной недели — 2026" заявил старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России Виктор Стельмах.

Он отметил, что при обязательной регистрации СИМ правоохранители смогут оперативно устанавливать владельцев транспорта при ДТП.

Стельмах считает, что отправной точкой, после которой заработает механизм, будет принятие проекта Минтранса России о правилах регулирования и движения СИМ отмечается в сообщении

После публикации документа МВД за полгода разработает и внесет в правительство необходимые нормативные акты для старта регистрации.