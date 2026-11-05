Москва5 ноя Вести.Теперь электросамокат мощностью больше 250 Вт классифицируется как мопед, и его водитель будет обязан передвигаться по проезжей части. Об этом ИС "Вести" рассказал член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов.

Он добавил, что допуск к управлению таким транспортным средством будет возможен с 16 лет.

Теперь есть стопроцентное понимание, что самокат с мощностью больше 250 Вт, 255 - это не самокат, а мопед, и это значит водительское удостоверение, это значит на проезжую часть, однозначно. Ну, шеринговые компании, естественно, скажут, что у них 245, 249 и так далее, такие же штуки расскажут нам и велосипедисты. И вот это гораздо более важная история. Это первое. Второе - допуск к управлению этими всеми штучками с электрическим двигателем, будь то велосипед и самокат, теперь не с четырнадцати, а с шестнадцати лет, причем везде, не по дорогам, а везде. Там сказано: "На территориях общего пользования". Это и дворы, и парки, и так далее. То есть, если вы видите школьника на электросамокате известной желтой марки, то вы можете сразу говорить, что он нарушитель рассказал Попов

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