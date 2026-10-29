В Венгрии запретят ездить на электросамокатах в состоянии опьянения Мадьяр объявил о новых правилах использования электросамокатов в Венгрии

Москва29 окт Вести.Венгрия намерена ужесточить правила использования электросамокатов. Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что на них запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения и перевозить пассажиров.

Согласно предложению правительства, самокаты выделят в отдельную категорию транспорта. Для управления моделями, способными развивать скорость выше 25 км/ч, потребуется водительское удостоверение для мопедов и скутеров, а также мотошлем; минимальный возраст составит 16 лет.

На самокатах со скоростью до 25 км/ч можно будет ездить с 14 лет, но до 18 лет шлем останется обязательным.