Москва29 октВести.Венгрия намерена ужесточить правила использования электросамокатов. Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что на них запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения и перевозить пассажиров.
Согласно предложению правительства, самокаты выделят в отдельную категорию транспорта. Для управления моделями, способными развивать скорость выше 25 км/ч, потребуется водительское удостоверение для мопедов и скутеров, а также мотошлем; минимальный возраст составит 16 лет.
На самокатах со скоростью до 25 км/ч можно будет ездить с 14 лет, но до 18 лет шлем останется обязательным.