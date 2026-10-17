Взорвавшийся электросамокат стал причиной пожара в центре Москвы SHOT: квартира в Москве загорелась из-за взорвавшегося электросамоката

Москва17 окт Вести.Электросамокат взорвался и стал причиной пожара в центре Москвы, пишет SHOT.

По информации издания, возгорание произошло около 6 утра в квартире на первом этаже жилого дома в Стрельбищенском переулке.

Причиной пожара в "трешке" стал электросамокат, который стоял на зарядке на кухне говорится в публикации

Отмечается, что транспортное средство замкнуло, оно загорелось, а далее огонь перекинулся на мебель.

Хозяин проснулся от громкого хлопка и смог покинуть квартиру самостоятельно. При этом он надышался дымом, и сейчас его осматривают врачи. Жителей дома эвакуируют, на месте ЧП работают пожарные.

На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом пожаре пока нет.