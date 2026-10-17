Москва17 октВести.Электросамокат взорвался и стал причиной пожара в центре Москвы, пишет SHOT.
По информации издания, возгорание произошло около 6 утра в квартире на первом этаже жилого дома в Стрельбищенском переулке.
Причиной пожара в "трешке" стал электросамокат, который стоял на зарядке на кухнеговорится в публикации
Отмечается, что транспортное средство замкнуло, оно загорелось, а далее огонь перекинулся на мебель.
Хозяин проснулся от громкого хлопка и смог покинуть квартиру самостоятельно. При этом он надышался дымом, и сейчас его осматривают врачи. Жителей дома эвакуируют, на месте ЧП работают пожарные.
На официальных ресурсах экстренных служб информации об этом пожаре пока нет.