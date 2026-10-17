Москва17 октВести.Во время взрыва самоката и начавшегося после этого пожара в квартире в центре Москвы есть пострадавший, передает РЕН ТВ. Уточняется, что это коммунальная квартира.
По словам источника, обмотанный проводами самокат заряжался на кухне, после взрыва началось возгорание.
Самокат взорвался во время зарядки в коммунальной квартире в центре Москвы – есть пострадавшийговорится в сообщении
Ранее СИМ узнали, что возгорание произошло около 6 утра в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома в Стрельбищенском переулке. Его жильцов эвакуировали, на месте ЧП работают пожарные.
Экстренные службы на своих официальных ресурсах об этом пожаре пока не сообщали.