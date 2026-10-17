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Жилец коммуналки в центре Москвы пострадал при взрыве самоката

При взрыве самоката в коммуналке в центре Москвы пострадал один человек Жилец коммуналки в центре Москвы пострадал при взрыве самоката

Москва17 окт Вести.Во время взрыва самоката и начавшегося после этого пожара в квартире в центре Москвы есть пострадавший, передает РЕН ТВ. Уточняется, что это коммунальная квартира.

По словам источника, обмотанный проводами самокат заряжался на кухне, после взрыва началось возгорание.

Самокат взорвался во время зарядки в коммунальной квартире в центре Москвы – есть пострадавший говорится в сообщении

Ранее СИМ узнали, что возгорание произошло около 6 утра в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома в Стрельбищенском переулке. Его жильцов эвакуировали, на месте ЧП работают пожарные.

Экстренные службы на своих официальных ресурсах об этом пожаре пока не сообщали.