Москва25 окт Вести.Обязать электросамокатчиков получать водительское удостоверение категории "М" для управления мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами) предложил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. При этом он высказал идею о выделении для самоката отдельной подкатегории "МС", сообщил ТАСС.

У нас есть категория "М", и <…> нет ни одной автошколы, которая собрала бы группу и отучила. То есть, по сути, "М" - свободна. Если мы сейчас на нее сделаем отдельное обучение и упростим получение прав, например, только со сдачей теории без практических знаний, то расширим ее на электросамокатчиков. При этом, категорию можно разделить на подвиды, например, М1, М2 или МС (самокат)