Москва25 октВести.Обязать электросамокатчиков получать водительское удостоверение категории "М" для управления мопедами, скутерами, мотороллерами и легкими квадрициклами) предложил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. При этом он высказал идею о выделении для самоката отдельной подкатегории "МС", сообщил ТАСС.
У нас есть категория "М", и <…> нет ни одной автошколы, которая собрала бы группу и отучила. То есть, по сути, "М" - свободна. Если мы сейчас на нее сделаем отдельное обучение и упростим получение прав, например, только со сдачей теории без практических знаний, то расширим ее на электросамокатчиков. При этом, категорию можно разделить на подвиды, например, М1, М2 или МС (самокат)сказал Холодов
По словам общественника, наличие водительских прав повысит ответственность самокатчиков на дороге.