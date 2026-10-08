Москва8 окт Вести.В правительстве Москвы предложили устанавливать номерные знаки на частных самокатах, как это делается на арендных. Подобную инициативу поддержал столичный Дептранс, сообщает KP.RU.

Для личных средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет обязательной регистрации на федеральном уровне, поэтому вести их точный учёт практически невозможно. Мы поддерживаем инициативы по введению госучета для таких устройств — это единственный путь, чтобы сделать ответственность владельцев частных самокатов такой же неотвратимой, как у пользователей проката