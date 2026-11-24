Москва24 нояВести.В Москве растет спрос на прицепы, которые занимают места вместо автомобилей, пишет Baza.
Издание отмечает, что превращающуюся в платформу конструкцию водитель может оставить на свободной парковке и по возвращении заехать на нее на автомобиле.
Примечательно то, что прицеп официально регистрируется как транспортное средство и получает собственный госномер.
Москвичи нашли новый способ "застолбить" парковку – в столице растет спрос на прицепы, которые занимают место вместо машиныговорится в публикации
Объявления о продаже таких платформ уже набирают тысячи просмотров, но есть нюанс. Согласно закону, даже наличие госномера на транспортном средстве не делает занятую парковку личной.
Отмечается также, что оставлять прицеп можно только с соблюдением ПДД, а исключительного права на место у его владельца не возникает.