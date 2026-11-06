Автоэксперт Попов: припаркованный по правилам прицеп с рекламой убрать нельзя

Эксперт рассказал, можно ли убрать припаркованный прицеп с рекламой Автоэксперт Попов: припаркованный по правилам прицеп с рекламой убрать нельзя

Москва6 ноя Вести.Переместить прицеп с рекламой, если он припаркован с соблюдением правил, нельзя. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, действующие правила дорожного движения, требования к допуску транспортных средств и технический регламент Таможенного союза отдельно не регулируют размещение изображений на тентах прицепов.

Это огромная правовая лакуна, которая никаким образом не разрешена подчеркнул эксперт

Попов отметил, что нанесение рекламы на автомобиль и размещение надписей на тенте прицепа – разные ситуации. В первом случае могут возникнуть вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью или изменением цвета транспортного средства. Однако к прицепам эти обстоятельства неприменимы.

А с прицепом эта история никак не работает, и двигать его нельзя – это имущество, это транспортное средство, которое припарковано по всем правилам рассказал он

Он добавил, что недовольство других водителей тем, что прицеп занимает парковочное место, не дает им права самостоятельно перемещать его. Аналогичная ситуация складывается и с неисправными автомобилями, которые годами стоят на месте, но не являются разукомплектованными.

Ранее юрист Софья Свечникова рассказала, что жители многоквартирных домов могут добиваться установки во дворе знаков, запрещающих парковку, если автомобили затрудняют движение пешеходов и проезд спецтранспорта.