Машаров: при самозахвате парковочного места нужно обращаться в УК или ТСЖ

В ОП рассказали, куда обращаться при самозахвате парковочного места во дворе Машаров: при самозахвате парковочного места нужно обращаться в УК или ТСЖ

Москва21 окт Вести.Самовольный захват жильцом части дворовой территории является ограничением права собственников или владельцев общего имущества на доступ к этому имуществу. Об этом в беседе с RT заявил член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Машаров.

Любые действия по размещению парковочных ограждений абсолютно незаконны, так как данные действия являются самовольным захватом придомовой территории и нарушают законные права жильцов подчеркнул он

По словам Машарова, любые конструкции для ограждения парковочного места могут повлечь административную ответственность по ст. 7.1 "Самовольное занятие земельного участка" КоАП России и штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей (если кадастровая стоимость земельного участка определена) или в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (если кадастровая стоимость земельного участка не определена).

Экспкерт отметил, что следует выяснить, на каком основании это произошло.

Необходимо будет запросить у УК или ТСЖ, обслуживающей конкретный дом, есть ли решения общего собрания о предоставлении мест для парковки конкретному жильцу. Если есть протокол, то значит действия жильца правомерны, а вот если таковой отсутствует, то необходимо начинать жаловаться на горе-соседа посоветовал аналитик

В случае установления факта самовольного занятия парковочного места необходимо подать жалобу в УК или ТСЖ с просьбой разобраться в ситуации (можно дополнительно и в Госжилинспекцию), добавил он.

Ранее ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова рассказала, что жители многоквартирных домов вправе добиваться установки во дворе знаков, запрещающих парковку, если автомобили затрудняют движение пешеходов и проезд спецтранспорта.