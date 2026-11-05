Москва5 ноя Вести.Захоронение умершего домашнего питомца рядом с домом или в зеленой зоне может обернуться для владельца штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил юрист Ярослав Остапенко. Он уточнил, что дачный участок не является исключением. Кроме того, закон запрещает утилизировать тело питомца в мусорный контейнер.

Согласно закону "О ветеринарии", останки животных относятся к биологическим отходам. Порядок обращения с ними определен приказом Минсельхоза России: один из утвержденных ведомством пунктов прямо запрещает захоронение домашних животных в землю пояснил юрист

Штраф от 4 до 5 тыс. рублей грозит за захоронение животных во дворе дома, в парке или в лесу. Такое наказание предусмотрено частью 3 статьи 10.8 КоАП, которая устанавливает ответственность за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, отметил Остапенко.

После смерти любимца владельцам надо обратиться в Государственную ветеринарную службу или в частную ветеринарную клинику. Специалисты заберут труп и кремируют его. При желании можно даже оплатить услугу по возвращению праха питомца. В Москве и Санкт-Петербурге также работают официальные кладбища, услугами которых можно воспользоваться, чтобы провести процедуру с соблюдением всех норм.

Ранее председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России следует создать единую информационную базу учета домашних животных.