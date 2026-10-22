Юрист предупредил о наказании за самовольную установку шлагбаума Юрист Халимов: штраф до 10 тыс. рублей грозит за самовольную установку шлагбаума

Москва22 окт Вести.Россиянам грозит штраф до 10 тыс. рублей за несогласованную установку шлагбаума во дворе. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил юрист Эмиль Халимов.

Эксперт отметил, что бетонные плиты, кирпичи и конусы также можно отнести к незаконным препятствиям для проезда транспорта.

Самовольная установка таких ограничений квалифицируется как административное правонарушение, подчеркнул юрист. Для того, чтобы ограждение территории было признано законным, необходимо соответствующее решение не менее двух третей собственников жилья на собрании и согласование установки с муниципальными органами и профильными службами.

Без этого любое ограждение расценивается как незаконное занятие земельного участка по статье 7.1 КоАП РФ. Если преграда препятствует проезду или создает помехи движению, применяется ст. 12.33 КоАП РФ. Штрафы для граждан достигают 10 тыс. рублей, для должностных лиц – 25 тыс. рублей сказал Халимов

Более строгое наказание можно получить в случае, если незаконное препятствие ограничивает движение экстренных служб: до 3 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для организаций.

В особо тяжелых случаях, если помеха повлекла причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, наступает уголовная ответственность по статьям УК РФ добавил эксперт

По его словам, контролирующие органы имеют право обязать устранить препятствие, а при отказе – принудительно демонтировать его и взыскать расходы.