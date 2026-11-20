Депутат: шлагбаум во дворе можно установить, но при соблюдении ряда условий

В Госдуме рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе Депутат: шлагбаум во дворе можно установить, но при соблюдении ряда условий

Москва20 ноя Вести.Для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома собственникам нужно принять соответствующее решение на общем собрании и согласовать работы с муниципальной администрацией. При этом необходимо учесть требования Госавтоинспекции, пожарных и коммунальных служб. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что просто взять и установить шлагбаум не получится. Если ограничитель во дворе появился без необходимых согласований, жильцов могут обязать его демонтировать.

Чтобы установить шлагбаум, прежде всего, необходимо провести общее собрание собственников и принять решение об установке, затем согласовать его с администрацией муниципалитета, учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб отметил Колунов

Депутат пояснил, что далее следует оформить протокол, подготовить документы на земельный участок и техническую документацию на оборудование, а также утвердить смету. При монтаже важно обеспечить беспрепятственный проезд экстренных и коммунальных служб и соблюсти требования безопасности.

Парламентарий добавил, что обычно решение считается принятым, если за него проголосовало более половины собственников квартир. Однако в некоторых случаях требуется набрать не менее двух третей голосов. Например, когда участок находится в общедолевой собственности и входит в состав общего имущества жильцов.