Москва31 октВести.Установку внешнего блока кондиционера или так называемого "заоконного холодильника" на фасаде многоквартирного дома необходимо согласовать с другими собственниками. Это необходимо в том случае, если проектом не предусмотрены специальные места для подобного оборудования. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА Евгения Басос.
По ее словам, фасад дома относится к общему имуществу, поэтому размещать на нем оборудование без решения общего собрания жильцов нельзя.
"Использование любого элемента общего имущества в многоквартирном доме отдельным лицом возможно исключительно при наличии решения общего собрания собственников", — пояснила юрист.
Исключение составляют случаи, когда для установки такого оборудования проектной документацией предусмотрены специально предназначенные места. Кроме того, муниципальные правила благоустройства могут устанавливать дополнительные требования к фасадам и порядку размещения на них объектов.
Басос напомнила, что "холодильник за окном" — прием из советского быта, когда продукты хранили в самодельных камерах снаружи или вывешивали в сумках на крюках из-за недоступности холодильников.