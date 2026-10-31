Юрист: для установки "заоконного холодильника" нужно согласие собственников дома Юрист: установку кондиционера необходимо согласовывать с собственниками дома

Москва31 окт Вести.Установку внешнего блока кондиционера или так называемого "заоконного холодильника" на фасаде многоквартирного дома необходимо согласовать с другими собственниками. Это необходимо в том случае, если проектом не предусмотрены специальные места для подобного оборудования. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА Евгения Басос.

По ее словам, фасад дома относится к общему имуществу, поэтому размещать на нем оборудование без решения общего собрания жильцов нельзя.

"Использование любого элемента общего имущества в многоквартирном доме отдельным лицом возможно исключительно при наличии решения общего собрания собственников", — пояснила юрист.

Исключение составляют случаи, когда для установки такого оборудования проектной документацией предусмотрены специально предназначенные места. Кроме того, муниципальные правила благоустройства могут устанавливать дополнительные требования к фасадам и порядку размещения на них объектов.

Басос напомнила, что "холодильник за окном" — прием из советского быта, когда продукты хранили в самодельных камерах снаружи или вывешивали в сумках на крюках из-за недоступности холодильников.