Юрист напомнила о праве жильца обратиться в суд из-за курящего на балконе соседа Юрист Борзенко: жилец может обратиться в суд из-за соседа, курящего на балконе

Москва27 окт Вести.Закон не устанавливает общего запрета на курение на собственном балконе. При этом, это не говорит о том, что соседи обязаны мириться с табачным дымом в своей квартире, рассказала адвокат, руководитель Дома права "Аванти" Надежда Борзенко. Ее слова передает RT.

Борзенко напомнила, что статья 12 федерального закона № 15-ФЗ запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Как объяснила адвокат, речь, в частности идет о лестничных клетках, общих коридорах и балконах, которые предназначены для совместного использования жильцами.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей по ст. 6.24 КоАП РФ напомнила Борзенко

Если же человек курит на балконе своей квартиры, как добавила адвокат, то сам по себе этот факт не образует такого административного правонарушения. Однако, она отметила, что "право пользоваться собственным жильем не является безусловным".

Согласно ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса России, пользоваться жилым помещением необходимо с соблюдением прав и законных интересов соседей. Это касается и табачного дыма. Даже если человек курит на своей территории, последствия его действий не должны нарушать права других жильцов объяснила адвокат

По ее словам, если табачный дым с соседского балкона регулярно проникает в квартиру и мешает нормальному проживанию, человек имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда. Для этого, по словам Борзенко, нужно доказать, что "дым поступает именно от соседа, нарушает комфортные условия проживания и причиняет физические или нравственные страдания".

Размер выплаты, по словам адвоката, определит суд. При этом будут учтены обстоятельства дела, характер нарушения и причиненные человеку неудобства. Борзенко также отметила, что сам по себе неприятный запах без доказательств его источника и нарушения прав жильца для удовлетворения иска может оказаться недостаточным основанием.

Полезно фиксировать даты и время появления дыма, по возможности записывать на видео регулярное курение на соседнем балконе, сохранять переписку с просьбами прекратить нарушение. Подтвердить ситуацию могут и показания других жильцов, столкнувшихся с той же проблемой сказала Борзенко

Если дым в квартиру систематически попадает через вентиляцию, стоит обратиться в управляющую организацию и попросить проверить работу вентиляционной системы, а также составить акт, указала адвокат. Собранные материалы, по ее словам, можно использовать для обращения в суд с требованием о компенсации.