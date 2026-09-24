Юрист рассказала о нюансах замены устаревших батарей в квартире Юрист Абрикосова: ремонт батареи – это текущая обязанность жильца

Москва24 сен Вести.Вопрос замены и ремонта батареи в квартире может вызвать споры и даже стать причиной иска в суд. О правовой основе этого вопроса в беседе с МК.RU рассказала юрист Ольга Абрикосова.

Она отметила, что в большинстве случаев ремонт и замену батареи в квартире собственник производит за свой счет.

Однако из этого правила бывают исключения. Если, к примеру, на подводке к радиатору отсутствует отключающее устройство, и чтобы его демонтировать, необходимо перекрыть весь стояк, такая батарея считается частью общедомовой системы отопления.

Поэтому в такой ситуации замена производится бесплатно УК добавила Абрикосова

Если квартира находится в социальном найме, то ремонтировать батарею придется жильцу.

Ремонт батареи (устранение неполадок) – это текущая обязанность жильца, тогда как замена инженерных сетей и оборудования – это капитальный ремонт заявила юрист

Она уточнила, что по типовому договору соцнайма текущий ремонт лежит на нанимателе, а замена батареи должна производиться муниципалитетом.