Москва24 сенВести.Вопрос замены и ремонта батареи в квартире может вызвать споры и даже стать причиной иска в суд. О правовой основе этого вопроса в беседе с МК.RU рассказала юрист Ольга Абрикосова.
Она отметила, что в большинстве случаев ремонт и замену батареи в квартире собственник производит за свой счет.
Однако из этого правила бывают исключения. Если, к примеру, на подводке к радиатору отсутствует отключающее устройство, и чтобы его демонтировать, необходимо перекрыть весь стояк, такая батарея считается частью общедомовой системы отопления.
Поэтому в такой ситуации замена производится бесплатно УКдобавила Абрикосова
Если квартира находится в социальном найме, то ремонтировать батарею придется жильцу.
Ремонт батареи (устранение неполадок) – это текущая обязанность жильца, тогда как замена инженерных сетей и оборудования – это капитальный ремонтзаявила юрист
Она уточнила, что по типовому договору соцнайма текущий ремонт лежит на нанимателе, а замена батареи должна производиться муниципалитетом.