Москва23 октВести.Самовольно спиливать дерево соседа нельзя, даже если его ветви нависают над участком или повредили забор. Об этом предупредил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
В беседе с RT он отметил, что за это могут привлечь к ответственности и потребовать возмещение ущерба.
А в случае повреждения забора вред возмещается на основании ст. 1064 ГК Россиипояснил эксперт
Кроме того, в правовом споре с соседом можно воспользоваться строительными и санитарными нормами, устанавливающими минимальные границы деревьев до соседнего участка, добавил аналитик.
Ранее в Госдуме сообщили, что с сентября сведения о строительстве индивидуальных жилых и садовых домов в России переведены на реестровую модель.