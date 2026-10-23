Эксперт рассказал, можно ли спиливать нависшее над участком дерево соседа Специалист Поздняков: самовольно спиливать мешающие деревья соседа нельзя

Москва23 окт Вести.Самовольно спиливать дерево соседа нельзя, даже если его ветви нависают над участком или повредили забор. Об этом предупредил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

В беседе с RT он отметил, что за это могут привлечь к ответственности и потребовать возмещение ущерба.

А в случае повреждения забора вред возмещается на основании ст. 1064 ГК России пояснил эксперт

Кроме того, в правовом споре с соседом можно воспользоваться строительными и санитарными нормами, устанавливающими минимальные границы деревьев до соседнего участка, добавил аналитик.

Ранее в Госдуме сообщили, что с сентября сведения о строительстве индивидуальных жилых и садовых домов в России переведены на реестровую модель.