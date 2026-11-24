Юрист предупредил россиян о рисках самостоятельной очистки балконов от льда Эксперт Бондарь объяснил, почему нельзя сбивать сосульки с балкона самому

Москва24 ноя Вести.Самостоятельное сбивание сосулек с балкона может обернуться для жильца крупными финансовыми потерями, если падающий лед повредит припаркованный внизу автомобиль. Об этом в беседе с RT предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист пояснил, что по статье 1064 Гражданского кодекса РФ ущерб возмещает тот, кто его причинил, и сумма компенсации с учетом судебных издержек может составить от 50 тыс. до более чем 500 тыс. рублей. Кроме того, собственник несет ответственность за сход наледи, если она скопилась на самовольно установленном козырьке, кондиционере или остеклении — элементах, не относящихся к общедомовому имуществу.

Чтобы избежать претензий, эксперт рекомендовал не трогать сосульки самостоятельно, а сфотографировать их, подать официальную заявку в аварийную службу управляющей компании или через приложение "Госуслуги.Дом" и предупредить соседей в домовом чате.