Эксперты рассказали об опасных крышах и штрафах за наледь в Москве МК: в Москве начались случаи травмирования людей падающими сосульками

Москва27 ноя Вести.В Москве после первых снегопадов зафиксированы случаи травмирования людей упавшими с крыш снегом и сосульками: на Большой Якиманке пострадал подросток, а на Мясницкой улице женщина получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщает MK.RU.

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура отметил, что наибольшую опасность представляют здания со стальными скатными кровлями в центре города, а также новостройки с выступами, карнизами и самовольно установленными жильцами козырьками.

В Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы напомнили, что за неубранный снег и наледь коммунальным организациям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, при этом над тротуарами и подъездами очистка кровли должна проводиться в течение двух суток, а при толщине покрова более 5 сантиметров — незамедлительно.