Москва26 нояВести.Два человека получили травмы в Москве в результате падения с крыш снега и льда, сообщает РЕН ТВ.
Оба инцидента случились накануне, 25 ноября, в центре столицы.
На Большой Якиманке снежная масса рухнула с крыши на 15-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделениеговорится в публикации
Отмечается, что несовершеннолетний пострадавший получил сотрясение мозга.
Второй эпизод произошел на Мясницкой улице, где сосулька рухнула на 39-летнюю женщину. У нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.