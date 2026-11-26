РЕН: в центре Москвы при падении льда и снега с крыш пострадали два человека

Подросток и женщина травмированы при падении снега и льда с крыш в Москве РЕН: в центре Москвы при падении льда и снега с крыш пострадали два человека

Москва26 ноя Вести.Два человека получили травмы в Москве в результате падения с крыш снега и льда, сообщает РЕН ТВ.

Оба инцидента случились накануне, 25 ноября, в центре столицы.

На Большой Якиманке снежная масса рухнула с крыши на 15-летнего подростка. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение говорится в публикации

Отмечается, что несовершеннолетний пострадавший получил сотрясение мозга.

Второй эпизод произошел на Мясницкой улице, где сосулька рухнула на 39-летнюю женщину. У нее диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.