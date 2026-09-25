Москва25 сенВести.Во время ремонта внешних фасадов большой спортивной арены "Лужники" в Москве обрушились строительные леса на которых находились рабочие, сообщает MK.RU.
Из-за сильного порыва холодного ветра металлическая конструкция не устояла и опрокинулась. Вместе с ней с высоты упали и двое мужчин. Один из рабочих успел среагировать в последний момент и отпрыгнул в сторону, избежав удара металлическими балками. Его коллеге повезло меньше - конструкция придавила его своим весомговорится в сообщении
У рабочего, оказавшегося под завалом, медики диагностировали множественные ушибы и тяжелое сотрясение мозга. У его коллеги зафиксированы перелом ноги и сотрясение мозга средней степени тяжести.