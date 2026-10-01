Москва1 окт Вести.На западе Москвы 66-летняя женщина пострадала от рухнувшей строительной люльки. Пенсионерку с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Шолохова днем 30 сентября.

Строительная люлька рухнула с многоэтажного дома на западе Москвы на 66-летнюю пенсионерку днем 30 сентября. С травмой пострадавшую отвезли в больницу говорится в публикации

Женщина, работающая няней в детском саду, возвращалась домой и шла мимо здания, где ремонтируют крышу. Люлька в тот момент была пустой, но по невыясненной причине сорвалась вниз. Обломки конструкции задели прохожую, проживающую в соседнем доме.

Родные пенсионерки планируют обратиться с жалобой на компанию, которая отвечает за ремонтные работы в доме.