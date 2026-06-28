В Ленинградской области двое мужчин пострадали при обрушении крыши хозпостройки

В Ленобласти при обрушении крыши бытовки пострадали двое рабочих В Ленинградской области двое мужчин пострадали при обрушении крыши хозпостройки

Москва28 июн Вести.В Лужском районе Ленинградской области при сносе одноэтажной бытовки произошло обрушение конструкций. В результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент случился в деревне Низовская на улице Новой. Мужчины разбирали строение, когда крыша рухнула.

Лужский район, д. Низовская, ул. Новая, д. 91а. При производстве работ по сносу одноэтажной бытовки (размером 6×4 м) произошел обвал конструкций. В результате пострадали двое рабочих говорится в публикации МЧС

Обоих пострадавших доставили в больницу.

На месте работали сотрудники 137 пожарно-спасательной части ГКУ "Леноблпожспас".

Все обстоятельства случившегося выясняются.