Москва28 июнВести.В Лужском районе Ленинградской области при сносе одноэтажной бытовки произошло обрушение конструкций. В результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент случился в деревне Низовская на улице Новой. Мужчины разбирали строение, когда крыша рухнула.
Лужский район, д. Низовская, ул. Новая, д. 91а. При производстве работ по сносу одноэтажной бытовки (размером 6×4 м) произошел обвал конструкций. В результате пострадали двое рабочихговорится в публикации МЧС
Обоих пострадавших доставили в больницу.
На месте работали сотрудники 137 пожарно-спасательной части ГКУ "Леноблпожспас".
Все обстоятельства случившегося выясняются.