Москва1 сенВести.21-летняя уроженка Северной Кореи получила травмы во время ремонта фасада московской больницы.
Как сообщает MK.RU, несчастный случай произошел днем 31 августа в больнице имени Филатова. Девушка находилась на подъемных лесах и проводила работы по обновлению внешней отделки медучреждения. В какой-то момент она не удержалась и упала на асфальт.
По словам коллег пострадавшей, она оказалось крепким орешком и смогла избежать серьезных последствийсказано в публикации
Несмотря на это, пострадавшую госпитализировали.