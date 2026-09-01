Кореянка получила травмы, сорвавшись с лесов во время ремонта больницы в Москве

Кореянка сорвалась с лесов и упала на асфальт при ремонте больницы в Москве Кореянка получила травмы, сорвавшись с лесов во время ремонта больницы в Москве

Москва1 сен Вести.21-летняя уроженка Северной Кореи получила травмы во время ремонта фасада московской больницы.

Как сообщает MK.RU, несчастный случай произошел днем 31 августа в больнице имени Филатова. Девушка находилась на подъемных лесах и проводила работы по обновлению внешней отделки медучреждения. В какой-то момент она не удержалась и упала на асфальт.

По словам коллег пострадавшей, она оказалось крепким орешком и смогла избежать серьезных последствий сказано в публикации

Несмотря на это, пострадавшую госпитализировали.