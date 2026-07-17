РЕН ТВ: бетонная плита упала на рабочих в Москве, пострадали двое

Бетонная плита упала на рабочих на улице Багрицкого в Москве РЕН ТВ: бетонная плита упала на рабочих в Москве, пострадали двое

Москва17 июл Вести.Бетонная плита упала на рабочих на улице Багрицкого в Москве, в результате инцидента пострадали двое мужчин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, пострадавшим по 25 лет. Один из них доставлен в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, переломами позвоночника и плечевой кости, а также множественными ушибами. Второго госпитализировали в городскую клиническую больницу №67.

Медики оценивают его состояние как тяжелое. У мужчины сочетанная травма, переломы таза, бедра, плечевой кости и позвоночника, а также травма органов желудочно-кишечного тракта сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЕН ТВ Устанавливаются все обстоятельства.

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