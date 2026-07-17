Москва17 июлВести.Бетонная плита упала на рабочих на улице Багрицкого в Москве, в результате инцидента пострадали двое мужчин. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным собеседника, пострадавшим по 25 лет. Один из них доставлен в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, переломами позвоночника и плечевой кости, а также множественными ушибами. Второго госпитализировали в городскую клиническую больницу №67.
Медики оценивают его состояние как тяжелое. У мужчины сочетанная травма, переломы таза, бедра, плечевой кости и позвоночника, а также травма органов желудочно-кишечного трактасказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЕН ТВ Устанавливаются все обстоятельства.
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