В Москве вечером в среду ожидаются пробки до 8 баллов Департамент транспорта Москвы: вечером в среду пробки достигнут 8 баллов

Москва25 ноя Вести.Из-за непогоды на дорогах Москвы вечером в среду ожидаются пробки до 8 баллов. Об этоом сообщил столичный департамент транспорта. Жителям города рекомендовано использовать для поездок метро.

По данным ЦОДД, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов, поэтому автомобиль — не лучший выбор для поездки на работу и обратно. Советуем воспользоваться метро, чтобы не терять время и не опаздывать говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Согласно сообщению, снег в столице ожидается в течение всего дня. Водителям департамент рекомендовал планировать поездки на автомобиле заранее и закладывать дополнительно не менее получаса к привычному времени в пути.

Кроме того, в дептрансе призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

В ночь на 25 ноября в ведомстве сообщали, что движение транспорта на МКАД осложнено из-за снегопада.